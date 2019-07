Ecco perché mangiare i pistacchi fa davvero tanto bene!

Qual è la frutta secca più amata dagli italiani? I pistacchi! Ottima scelta perché i pistacchi sono nutrienti e possiedono numerose proprietà benefiche per il nostro organismo.

I pistacchi sono salutari e, se consumati con parsimonia, non fanno ingrassare, come dimostra la ricerca effettuata dall’Institut Paul Bocuse di Lione. Gli scienziati infatti hanno confermato che i pistacchi, sebbene non siano propriamente un alimento dietetico, aiutano a far diminuire il girovita e fanno aumentare le dosi di vitamina B6, potassio e rame, elementi indispensabili per il nostro corpo.

Inoltre uno studio della Loma Linda University rivela come consumare quotidianamente la frutta secca migliori notevolmente le frequenze cerebrali collegate all’apprendimento, alla memoria e alla conoscenza. E i pistacchi sono risultati la frutta secca che assicura i migliori effetti favorendo i processi cognitivi.