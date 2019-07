Se amate i biscotti questo è proprio un lavoro da sogno!

Volete essere pagati per mangiare biscotti? Eccovi accontentati: la Burton’s Biscuit Company, produttrice inglese di biscotti, sta cercando dei collaboratori per uno dei marchi più amati in tutto il Regno Unito: i Maryland Cookies. L’offerta di lavoro ha destato immediatamente l’attenzione dei più golosi, che di sicuro non si lasceranno sfuggire un’occasione a dir poco unica.

L’azienda è alla ricerca di un assaggiatore di biscotti con lo scopo di offrire prodotti migliori ai propri clienti. Per poter essere selezionati sono 2 i requisiti da rispettare: essere residenti in Regno Unito o Irlanda e dimostrare la forte passione per i Maryland Cookies. Chi corrisponde a questo identikit ed è interessato a candidarsi deve inoltrare la richiesta entro e non oltre il 26 luglio.

Il prescelto dovrà recarsi all’Innovation Center di Edimburgo dove svolgerà la sua funzione di “cookie taster”, assaggiando tutti i prodotti del brand (anche quelli non in commercio) e rilasciando feedback per realizzare dei dolci migliori. La paga inoltre è molto interessante: si tratta di 350 sterline (quasi 400€) al giorno più il rimborso spese per il viaggio.

Se i biscotti sono la vostra passione, non indugiate oltre e candidatevi a questa imperdibile offerta di lavoro all’insegna della “dolcezza”.