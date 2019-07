Il rimedio definitivo contro le zanzare!

L’arrivo della bella stagione vuol dire mare, sole e… zanzare! I fastidiosi insetti infatti tormentano ogni anno milioni di persone che sono alla perenne ricerca di un metodo efficace per contrastare le punture e l’immancabile prurito.

L'ultima trovata in campo di contrasto non cruento alle zanzare sembra essere una strana sedia, battezzata Bug Guard, che pare stia riscuotendo un certo successo su Amazon.

Realizzata dalla Kelsyus Original Canopy, è fornita di rete di protezione per tenere lontani tutti gli insetti e proteggere in parte anche dai raggi solari. La rete può essere abbassata fino a terra, in modo da rendere completamente inattaccabile il proprio corpo dalle zanzare. Definita come una “tenda da campeggio a baldacchino”, può essere facilmente trasportabile in qualsiasi luogo: in spiaggia, in veranda, in un parco o a un festival.