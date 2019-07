Smartphone e vacanza: guida a un uso educato del cellulare

Vacanza dovrebbe essere sinonimo di pace e relax e invece... Sempre più spesso a turbare silenzio e serenità sono gli squilli e le notifiche degli smartphone.

Che ci si trovi su una bellissima spiaggia o dinanzi a un paesaggio mozzafiato, spesso si è accompagnati da un concerto fastidioso di suonerie e messaggi vocali.

Eppure il modo per far convivere cellulari e rispetto della pace altrui esiste, e non è di difficile attuazione. Basta un po' di buona volontà e il rispetto delle più elementari norme di convivenza civile.

Il problema comunque si pone, se persino un noto brand produttore di cellulari, Samsung, ha varato il “Galateophone”, una guida che offre consigli pratici per un utilizzo civile dello smartphone quando si è in vacanza.

Cosa fare una volta arrivati nel proprio luogo di villeggiatura? Semplice, attivare la modalità silenziosa: il suono delle notifiche infatti può essere davvero molesto per i vicini di ombrellone. Sarebbe anche bene utilizzare gli auricolari per ascoltare la musica (c’è addirittura chi in spiaggia arriva con le casse bluetooth e utilizza un volume poco favorevole alla siesta altrui.) Se proprio si desidera ascoltare la musica ad alto volume si dovrebbe aspettare il tramonto, momento in cui ci sono meno persone nel luogo di villeggiatura.

Un altro consiglio è quello di non esagerare nello scattare foto: la smania di condividere online ogni secondo della propria vita non permette di socializzare e vivere la vacanza al meglio, assaporandone davvero ogni attimo.