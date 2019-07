Estate al lavoro: ecco i look per resistere al caldo!

Avere un look professionale in ufficio anche quando fa davvero caldo può sembrare arduo: come conciliare aspetto irreprensibile e lotta al caldo? Ecco 5 look perfetti secondo il ruolo in azienda:

- Dirigenti: siete il vice direttore o avete una posizione di rilievo? Date il buon esempio, con un top in seta chiaro e pantaloni neri per lei, blazer in cotone, camicia oxford e pantaloni chino per lui.

- Impiegati: Camicia leggera, pantaloni o gonna al ginocchio per lei. Polo in cotone e jeans per lui.

- Stagisti: bisogna avere un outfit professionale, ma semplice. T-shirt e pantaloni sono perfetti.

- Boss: l'abito in lino è l'ideale.

(Foto di Free-Photos da Pixabay)