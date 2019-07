I 5 consigli utili per sconfiggere il mal di mare e d’auto

Non vedete l’ora di partire, ma al solo pensiero del “viaggio” iniziate a stare male? È tutta colpa della cinetosi! Questo disturbo comprende il mal d’auto e di mare. Spesso questi problemi si presentano nei bambini, ma coinvolgono ogni anno sempre più adulti.

I sintomi della cinetosi sono un forte senso di nausea, mal di testa, vomito e stanchezza. Secondo numerosi studi, il cosiddetto “mal di movimento” è da attribuire al nostro cervello, che riceve diversi segnali da altre parti del corpo (orecchie, in cui è situato il centro dell’equilibrio,muscoli, articolazioni, occhi) che vanno in conflitto tra di loro. Ecco 5 consigli per affrontare il mal di mare e d’auto:

- Rinfrescare l’ambiente: in estate, se si viaggia in auto, sarebbe meglio mantenere l’abitacolo ad una temperatura che non scenda al di sotto dei 24 gradi.

- Fare delle soste: le pause dovrebbero essere effettuate ogni 2-3 ore. In questo modo si può prendere un po’ d’aria fresca e sgranchirsi le gambe, molto utile in caso di lunghi tragitti.

- Fare attenzione alla posizione: se si viaggia in macchina, i posti migliori per chi soffre il mal d’auto sono quelli davanti e sul sedile posteriore centrale. In nave invece la posizione migliore è nell’area centrale della barca, mentre in aereo è vicino alle ali.

- Guidare con fluidità: mantenere una marcia lineare, senza frenate e curve improvvise, aiuta a diminuire i disturbi legati all’auto.

- Distrarsi: questo suggerimento è utile soprattutto per i più piccoli. I genitori infatti possono facilmente intrattenerli con musica o giochi in modo che il bambino non accusi nessun sintomo.

(Foto di Jill Wellington da Pixabay)