Crema solare: come scoprire se è scaduta

La crema solare è un'indispensabile compagna della vita all'aria aperta. Dopo anni e anni di campagne di sensibilizzazione, finalmente è opinione comune che la nostra pelle vada protetta, non solo in spiaggia, ma anche nelle attività all'aria aperta. Crema solare dunque sì, ma... come scoprire se è scaduta o se protegge ancora?

E' bene sapere che le creme solari hanno una scadenza, quindi la data riportata sulla confezione è da rispettare scrupolosamente. In caso contrario, la protezione della pelle non è ottimale. Quindi, è inutile riutilizzare il prodotto dell'anno precedente, se risulta già scaduto. Meglio gettarlo via e acquistare una nuova crema.

E se il prodotto non riporta nessuna data di scadenza? Secondo la statunitense Food and Drug Administration, le creme mantengono le loro proprietà benefiche per 3 anni. Per questo motivo, in mancanza di una scadenza, sarebbe meglio scrivere con un pennarello sulla confezione la data di acquisto, in modo da sapere quando la crema non sarà più efficace.

Inoltre, se aprendo la confezione di una crema, notate un cattivo odore, uno strano colorito o una consistenza diversa, non pensateci due volte e correte a comprare un nuovo prodotto.

(Foto di Alehandra13 da Pixabay)