Il piatto più rinfrescante dell’estate: il gazpacho

Il Gazpacho è un tipico piatto dell’Andalusia, nel sud della Spagna, che piace in tutto il mondo per la sua freschezza e la sua facilità di preparazione. Si tratta di una zuppa fredda facile molto gustosa.

Gli ingredienti sono pochi e spesso già presenti nelle cucine italiane: la ricetta tradizionale prevede pomodori, cipolle, aglio, olio, sale, cetriolo, pangrattato e pepe nero. Naturalmente esistono diverse versioni e noi vi consigliamo questa piccola rivisitazione pensata per 6 persone: 1.5 kg di pomodori, 1 cipolla gialla piccola, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 5-6 foglie di basilico, sale e pepe q.b. e 1 peperoncino rosso fresco.

La preparazione del Gazpacho è molto semplice: per prima cosa sbollentate i pomodori interi per un paio di minuti e lasciateli raffreddare. In seguito sbucciateli ed apriteli a metà cercando di privarli dei semi. Tagliate la cipolla in fette sottili, affettate anche il peperoncino rosso cercando di eliminare tutti i semi. Prendete una padella, mettete dell’olio e soffriggete cipolla e peperoncino a fuoco medio per circa 10 minuti, poi aggiungete il pomodoro tagliato a cubetti e mescolate. Lasciate cuocere per 30 minuti, aggiungete un pizzico di sale, pepe, qualche foglia di basilico e spegnete il fuoco. Fate raffreddare un po’ e frullate.

Il Gazpacho si accompagna a prosciutto a dadini, mandorle, uova sode. Un consiglio d'effetto? Servitelo con fette di pane aromatizzate al rosmarino.