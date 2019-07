Tutto il sapore dell'estate nelle linguine al limone!

Sono deliziose e freschissime. E soprattutto, facili da preparare: le linguine al limone possono farvi fare una figura da vero chef con gli amici, soprattutto se utilizzerete limoni di Sorrento per prepararle.

Il segreto infatti sta nella qualità dei limoni: devono essere non trattati, con una bella polpa succosa e leggermente acida. Gli ingredienti per preparare le linguine al limone sono pochi ed essenziali: 40 gr di burro, 1 limone non trattato, dell’olio extravergine d’oliva, del timo o del prezzemolo (a seconda delle preferenze), sale, pepe bianco e ovviamente la pasta.

La preparazione è semplice e veloce: lavate il limone e grattugiate la scorza (senza la parte bianca) e spremetene il succo. In una padella dai bordi alti fate cuocere a fuoco lento olio, burro e la scorza di limone grattugiata. Versate il succo di limone – possibilmente filtrato, in modo da evitare i semini – e nel frattempo preparate le linguine e scolatele al dente. Non gettate via l’acqua di cottura: ne userete un po' per mantecare la pasta,c he va infatti passata nella padella con il condimento. Aggiungete qualche foglia di timo o di prezzemolo, una spruzzata di pepe bianco e qualche scorzetta di limone e il piatto è pronto per andare in tavola.

(Foto di Bernadette Wurzinger da Pixabay)