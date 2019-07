Essere cattivi non paga. Nel vero senso della parola e vi spieghiamo perché!

I bulli non avranno stipendi fastosi! Finalmente un po' di giustizia nel mondo: ad affermare che chi è aggressivo e violento non avrà un alto redito è stata infatti la scienza.

Ad affermare questa tesi è una ricerca pubblicata su Jama Psychiatry, che ha studiato la crescita e lo sviluppo di numerosi bambini per 30 anni.

Gli scienziati hanno analizzato i dati del Quebec Longitudinal Study of Kindergarten Children e preso in esame 2850 bambini nati tra il 1980 e 1981 in Canada. Questi individui sono stati poi seguiti assiduamente dal 1985 al 2015 tenendo conto di tutte le informazioni sensibili, anche del loro reddito una volta raggiunti i 33-35 anni. Il tutto è stato confrontato alle valutazioni che le maestre della scuola materna scrivevano quando questi individui avevano 5 o 6 anni. Il risultato? I bambini che si distraevano facilmente e che erano più aggressivi, in età adulta guadagnavano meno degli altri.

I ricercatori hanno tenuto in considerazione cinque elementi: la disattenzione, l’iperattività, l’aggressività fisica, la prosocialità (aiutare qualcuno in difficoltà) e l’ansia. «I comportamenti precoci si possono cambiare, probabilmente più di altri fattori tradizionalmente associati ai guadagni» afferma Sylvana M. Côté, professoressa associata di Medicina sociale e preventiva all’Università di Montreal oltre che coautrice dello studio. «Se i problemi comportamentali dell’infanzia sono associati a guadagni più bassi, per aiutare i bambini è essenziale affrontarli il prima possibile attraverso screening e programmi di intervento» conclude la Côté.

(Foto di rawpixel da Pixabay)