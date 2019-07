3 gustosissime insalate di pasta per un'estate golosa!

Estate significa anche insalata di pasta, golosità che negli ultimi anni si è molto diffusa .

Il fatto che sia fredda aiuta a ottimizzare i tempi: può infatti essere preparata in anticipo, lasciando poi "lo chef" casalingo libero di dedicarsi agli eventuali ospiti o alle proprie attività preferite.

I CONSIGLI

Le insalate di pasta vanno tenute per qualche tempo in frigo, coperta da pellicola trasparente. I formati ideali per realizzarle sono mezze maniche, fusilli, mezze penne, sedanini, sia rigati che lisci. Gli ingredienti devono naturalmente essere di qualità, soprattutto l'olio, rigorosamente extravergine di oliva. La pasta va tolta dal fuoco appena un minuto prima del tempo indicato per la cottura. Mai sciacquarla con acqua fredda appena scolata: si perdono gusto e consistenza. I consilgi (e le ricette) sono di Alessandra Tarissi De Jacobis e Francesca Gualdi, autrici di La cucina veloce e Le migliori ricette di piatti unici.

LE RICETTE

Vi suggeriamo, per la vostra pausa pranzo o sotto l’ombrellone, 3 gustose (e facilissime) ricette per un'insalata di pasta indimenticabile.

- Tortiglioni con polpo, zucchine, pecorino e menta: per 4 persone procuratevi 320 gr di tortiglioni, un polpo da 800 gr, 500 gr di zucchine romanesche, 50 gr di pecorino grattugiato, qualche foglia di menta, olio, sale, uno spicchio d'aglio, pepe nero, 1/2 limone. Lessate il polpo in acqua bollente con mezzo limone spremuto e pepe nero. Cuocetelo per 40 minuti con il coperchio. Tagliatelo a pezzetti. Cuocete le zucchine tagliate a rondelle e cuocetele in una padella con olio e uno spicchio di aglio per circa un quarto d’ora. Lessate i tortiglioni e scolateli al dente. Condite i tortiglioni con il polpo, le zucchine, il pecorino grattugiato, le foglie di menta sminuzzate e un po' di olio di oliva.

- Mezze maniche con alici di Cetara, cacioricotta, pomodorini gialli e basilico: Ingredienti per 4 persone: 320 gr di mezze maniche rigate, 500 gr di pomodorini gialli, 60 gr di cacioricotta grattugiato, 6 filetti di alici di Cetara sotto olio, qualche foglia di basilico, olio d'oliva, sale, zucchero semolato. Tagliate a metà i pomodorini, conditeli con un sale, olio e un pizzico di zucchero semolato. Disponeteli in una teglia e infornateli a 100 gradi per 120 minuti. Lessate la pasta al dente e conditela subito con i pomodori, i filetti di acciuga tagliati a pezzetti, il cacioricotta grattugiato, le foglie di basilico sminuzzate e l'olio.

- Calamarata con gamberi, fior di latte e peperoncelli: Ingredienti per 4 persone: 320 gr di pasta tipo calamarata, 600 gr di peperoncelli, 250 gr di fior di latte, 600 gr di gamberi, 2 spicchi di aglio, qualche foglia di basilico, olio d'oliva, sale. Tagliate ad anelli i peperoncelli e cuoceteli in padella con un filo d'olio, sale e 2 spicchi di aglio per circa 30 minuti. Lessate i gamberi in acqua bollente. Tagliate a dadini il fior di latte. Cuocete la pasta, scolatela, conditela con un po' d'olio. Unite tutti gli ingredienti e aggiungete le foglie di basilico sminuzzate.

