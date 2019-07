Scopri le bevande da non consumare dopo la data di scadenza

Quando troviamo qualche alimento dimenticato in frigorifero è bene controllare con cura la sua data di scadenza. In caso contrario, la nostra salute potrebbe risentirne.

Questa regola è valida soprattutto per i prodotti conservati nel banco frigo. Sono poi 3 le bevande da non bere mai, assolutamente, una volta che sono scadute:

- I succhi di verdura al 100%: non essendo mescolati con la frutta, questi succhi possono facilmente essere contaminati dai batteri dopo la loro data di scadenza;

- Qualsiasi bevanda non pastorizzata: il latte e i succhi di frutta non pastorizzati sono secondo molti un vero toccasana per il sistema immunitario,, però bisogna prestare loro più attenzione. Queste bevande infatti sono facilmente contaminabili, perché solo la pastorizzazione a caldo è in grado di uccidere qualsiasi agente patogeno.

- Qualsiasi bevanda non conservata correttamente: le bevande che sono tenute nel frigorifero senza curarsi della loro temperatura di conservazione sono assai pericolose per la salute. Il frigorifero casalingo deve avere una temperatura fra i 3 e i 4 gradi; se questa è superiore la proliferazione dei batteri è favorita.