Aria condizionata: come usarla al meglio

Estate, periodo di condizionatori utilizzati senza posa e di frequenti discussioni tra chi vorrebbe l'aria condizionata al massimo, in perfetto mood polare, e chi invece proprio non la sopporta.

Per chiarire qual è l'uso ottimale dell'aria condizionata, va ricordato che le alte temperature possono causare diversi problemi al nostro organismo, soprattutto al cervello: per questo è ideale utilizzare i condizionatori, ma è bene tararli su una temperatura di circa 22 gradi. Vari studi scientifici hanno dimostrato infatti che la temperatura ideale per l’organismo umano si attesta tra i 22 e i 24 gradi.

Non si dovrebbe mai abbassare troppo la temperatura, ma regolarla su qualche grado in meno di quella esterna, in modo da non avere uno sbalzo termico elevato. Un consiglio è quello di bere molto: se avete la gola secca e siete in una stanza con l’aria condizionata, cercate di assumere più liquidi che potete, perché potrebbe essere il primo sintomo di un raffreddore.

Ricordate di prestare molta attenzione in casa se ci sono bambini e anziani, più sensibili ai cambi repentini di temperature.

Quando accendete il climatizzatore, chiudete porte e finestre per evitare dispersione dell’aria fresca e bollette elettriche che si impennano. Inoltre, se l’apparecchio si utilizza per molte ore, l'ambiente va ogni tanto arieggiato (sempre prima di azionare il condizionatore, naturalmente). Una volta ottenuta la temperatura ottimale si può usare il comando di deumidificazione, che mantiene il fresco con minor consumo di energia elettrica. Utile anche nelle ore notturne, per riposare al fresco.

Un altro luogo dove utilizzare l’aria condizionata, ma con parsimonia, è l'auto: un ambiente fresco infatti migliora i livelli di concentrazione e i tempi di reazione. Altamente sconsigliato il ricircolo dall’aria: fa molto male alle vie respiratorie e soprattutto alle persone allergiche. Quando siete in arrivo alla vostra destinazione, sarebbe sempre meglio spegnere qualche minuto prima il condizionatore per evitare un eccessivo sbalzo di temperatura.

