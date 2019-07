5 consigli preziosi per chi noleggia un'auto!

L’arrivo della bella stagione significa per molti vacanze. Cresce il numero di chi decide di usare un'auto a noleggio nel luogo dove ha deciso di trascorrere le ferie:

Affittare una macchina però non è affatto semplice: numerose regole e penali scoraggiano più di un potenziale cliente. ecco allora 5 consigli preziosi per noleggiare un'auto senza avere brutte sorprese, a cura del Centro Europeo per i Consumatori.

Negli anni passati, quando si noleggiava un’auto, non erano specificati i costi extra, ma da quest’anno la situazione è cambiata: la Commissione Europea infatti ha stretto un accordo con le 5 principali agenzie del settore (Europcar, Sixt, Hertz, Enterprise ed Avis) che si sono impegnate a riportare tutte le spese nel calcolo del preventivo finale. Sicuramente una buona notizia per i consumatori, però l’accordo non prevede le compagnie minori che spesso hanno dei prezzi molto più competitivi.

Per questo motivo vogliamo darvi 5 consigli per noleggiare un’auto senza pagare spese extra:

- Controllate il voucher: prima di qualsiasi decisione, esaminate a fondo il riepilogo della prenotazione, soprattutto il nome del guidatore. Per modificarlo o per aggiungerne un altro guidatore è sempre richiesta una sovrattassa.

- Fate attenzione al costo totale: spesso il prezzo finale è diverso da quello presente sul voucher per i servizi extra che vengono attivati senza richiesta. In questo caso fate notare subito il problema all’operatore per far ristampare il contratto. La carta di credito utilizzata deve avere i numeri in rilievo ed essere intestata al primo guidatore. Controllate poi nel contratto di noleggio se le varie voci di spesa riportano la frase “accepted” o “declined”.

- Controllate l’auto: quando noleggiate una vettura, la prima mossa da compiere non appena si hanno le chiavi in mano è cercare possibili ammaccature o graffi sul veicolo e - se presenti - farli notare immediatamente al noleggiatore. Prestate molta attenzione anche al portabagagli: triangolo, ruota di scorta e giubbotto catarifrangente devono essere sempre presenti.

- Controllate il carburante: chiedete se l’auto è a diesel o benzina, perché in caso di errore nel fare il pieno potreste provocare gravi (e costosi) danni al veicolo.

- Informatevi sul seggiolino per i bebè: se ne può fare richiesta; il personale però non è tenuto a montarlo, informazione che spesso le compagnie omettono completamente.

(Foto di kenny2332 da Pixabay)