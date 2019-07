A 99 anni non vuole ancora andare in pensione!

Si avvicina a quota 100, ma non come è intesa adesso in Italia. Perché May Lee, instancabile dipendente del Dipartimento Finanze della California, sta per compiere cent'anni. E ancora va al lavoro, come fosse il primo giorno d'assunzione.

Ecco la sua incredibile storia: May Lee è una 99enne di origini cinesi che lavora tuttora al Dipartimento Finanze della California, impiego che detiene dall'ormai lontano 1943.

La storia di Lee ha fatto il giro del mondo, con i suoi 76 anni di carriera: «Diciamo che posso andare avanti fino ai cento» ha scherzato l’anziana. La Lee lavora presso il Dipartimento finanziario di Sacramento da quando era ancora in corso la Seconda Guerra Mondiale e durante la sua carriera sono cambiati 10 governatori. Anche se è andata in pensione ufficialmente dal 1990, la donna si reca quotidianamente – come volontaria – in ufficio quattro giorni alla settimana.

May Lee però era già abbastanza celebre: grazie a lei venne cambiato un articolo degli Stati Uniti che vietava alle aziende di stato o quelle municipalizzate di assumere statunitensi di origine asiatica. Essendo di origini cinesi, da giovane infatti aveva scritto una lettera per mostrare l’incostituzionalità di questa legge e in seguito venne addirittura invitata al Congresso per motivare la sua posizione.

Nel video, i festeggiamenti per May Lee.