Un sondaggio svela qual è il cibo tipico italiano più apprezzato: ma per molti è davvero sconosciuto!

Oltre 17 milioni di recensioni on line hanno stabilito un primato: il cibo tipico italiano più apprezzato è senza alcun dubbio... il peperone crusco! Ma pochi nel nostro Paese lo conoscono davvero.

Il peperone crusco è una prelibatezza della Lucania. E' un peperone rosso dolce (della varietà peperone di Senise) essiccato e fritto per pochi secondi in olio, in modo da diventare "crusco", cioè croccante. Si può consumare come contorno o come snack, nel baccalà alla lucana, nelle orecchiette con cime di rapa, nei soffritti di verdure fresche.

Quello del peperone crusco è stato un vero trionfo: è stato il più citato (positivamente) tra oltre 200.000 recensioni di ristoranti italiani. La classifica si trova nello studio “L’Enogastronomia in Italia”, effettuato da Travel Appeal con strumenti di Intelligenza Artificiale.

Se siete curiosi sui risultati di questa graduatoria, vi riveliamo anche che nel Nord Italia hanno la meglio piatti come la carne salada trentina e la polenta concia. Valutati molto positivamente. E i cibi più citati nelle recensioni negative? Ahimè, sono il vitello tonnato e la pasta cacio e pepe...