La cassata siciliana: fatela a casa con questa facilissima ricetta!

La cassata siciliana è una tentazione alla quale non è possibile resistere. Si tratta di un dolce goloso e voluttuoso, ricco di colori e profumi. Farlo anche in casa è possibile. La ricetta la raccontano Chiara Maci (nota food blogger) e Filippo La Mantia (grande chef), nel loro libro "Ma tu come la fai la caponata?".

Se volete cimentarvi anche voi con la ricetta, ecco cosa dovete procurarvi: 1 kg di ricotta di pecora - 400 gr di zucchero a velo - 100 gr di gocce di cioccolato - un pizzico di cannella - frutta candita - ghiaccia reale - pan di Spagna.

Procuratevi uno stampo circolare, con i bordi svasati, "a padella" e ricopritelo con la pellicola trasparente. Tagliate il pan di Spagna a fettine sottili e ricoprite il fondo dello stampo. Mescolate insieme la ricotta, lo zucchero a velo, la cannella e gocce di cioccolato. Fate riposare per un quarto d'ora e farcite lo stampo, livellando lo strato superiore della crema con una spatola. "Chiudete" con un disco di pan di Spagna e riponete il dolce in frigo per almeno due ore. Capovolgetelo poi su un piatto, togliete lo stampo e la pellicola trasparente e decorate la cassata con la ghiaccia reale e la frutta candita.

(Foto Getty Images)