Spegni il cellulare e vieni al bar!

Passare una serata con gli amici, parlando e gustando un aperitivo, senza continue suonerie dei cellulari (propri e di chi circonda). Un tuffo nel passato? No, un tuffo nel benessere, per trascorrere almeno un paio d'ore che siano davvero tempo di qualità.

Quella dell'aperitivo "no phone" è una tendenza che si sta lentamente diffondendo in Italia. Esistono infatti locali, ristoranti, ma anche bar, in cui i clienti sono pregati di tenere lo smartphone in modalità silenziosa. Per poter gustare al meglio sia la conversazione con gli amici, che il cibo servito o la musica del locale. Una scelta a favore della qualità della vita, per regalarsi una pausa che sia davvero un break salutare dagli affanni, dal rumore e dalle ansie.

La scelta "no phone" fa bene ai clienti, ma anche al locale stesso, che diventa più accogliente, meno rumoroso e attira così più avventori. A Milano sono circa una ventina i bar che hanno sposato questa filosofia, suggerendo ai loro frequentatori di "disintossicarsi" almeno per un paio d'ore dal cellulare, mentre sono all'interno del locale.

Dall'idea di un uso meno forsennato e più consapevole dello smartphone è nata anche una comunità, Smart Break, guidata dalla psicologa Monica Bormetti, che dichiara: «Ovviamente non siamo contro i cellulari, e ne riconosciamo tutta l’utilità. Siamo contro le esagerazioni, dimostrate dal fatto che lo usiamo in media sei ore al giorno, e invitiamo i nostri iscritti a diffondere un messaggio di sano realismo. Ovvero, godersi la vita e dal vivo».

Foto di cocoparisienne da Pixabay