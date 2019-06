E' l'italiano la lingua più sexy del mondo

Non solo arte, moda, design, cibo: l'Italia può vantare anche un altro primato, quello della sua lingua. Sono numerose infatti le ricerche secondo cui è l'italiano la lingua più sexy del mondo.

Per esempio, secondo la piattaforma web Skyscanner, è l'italiano l'accento più sexy del mondo. Al secondo posto, sorpresa, non si trova il francese, come ci si sarebbe potuto aspettare, ma l'olandese. Seguono francese, argentino e spagnolo.

Risultati simili arrivano dal sondaggio di CNN Travel: al primo posto c'è naturalmente l'italiano, seguito da francese e spagnolo. Al quarto posto il ceco, definito "nebuloso e misterioso", seguito dall'inglese.

Secondo una ricerca della app dedicata alle lingue Babbel, sono i francesi a trovare incredibilmente sexy la lingua italiana (il 44,8% trova l'italiano irresistibile), seguiti dagli svedesi (39,7%) e dai paesi di lingua tedesca (26,7%). Le parole italiane più amate? Amore e Bello (o Bella). E anche ti amo è un'altra parola che fa sciogliere il cuore agli stranieri...

La top ten degli accenti più romantici secondo Skyscanner

Italiano

Olandese

Francese

Argentino

Spagnolo

Portoghese

Russo

Turco

Inglese

Svedese

I 13 accenti più sensuali del mondo secondo CNN Travel

Italiano

Francese

Spagnolo

Ceco

Inglese

Nigeriano

Irlandese

Scozzese

Stati Uniti del Sud

Brasiliano

Foto di Picography da Pixabay