Ecco perché mangiare dolci non ci rende più felici!

Questa è una notizia adatta a tutti quanti hanno in mente di mettersi a dieta. Perché mette in discussione un vero assioma: mangiare dolci aiuta nei momenti di infelicità. Migliora l'umore. Fa sentire subito più gioiosi. Nulla di più sbagliato.

Chi si rifugia nel pasticcino per trovare una via di fuga dalla tristezza commette un grande errore. A provarlo sono i recenti studi delle università di Warwick e Lancaster, in Gran Bretagna, e insieme dell’Università Humboldt di Berlino. Secondo queste ricerche, non solo lo zucchero non ha influenze positive sull'umore, ma accresce l'affaticamento e rende meno vigili.

L'eccesso di zuccheri insomma è davvero negativo. Uno studio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, pubblicato sulla rivista Cell Reports, ha dimostrato anche come troppo zucchero comprometta la riproduzione delle cellule staminali dell’ippocampo, la zona del cervello dove si trovano i nostri ricordi. L'eccesso di glucosio dunque comprometterebbe le capacità di memoria e apprendimento. Un pensiero da tenere a mente, la prossima volta che si pensa di combattere la tristezza con una bella prozione di tiramisù.

(Foto di RitaE da Pixabay)