La Luna Fragola influenza anche i segni zodiacali. Ecco come

La Luna Fragola sta per ora facendo parlare molto di sé. Si tratta di un evento speciale che ha acceso la fantasia di chi ama osservare il cielo. E che, a detta di chi segue il calendario astrologico, ha anche influssi sui vari segni zodiacali.

La Luna Fragola era stata chiamata così dai nativi americani della tribù degli Algonchini: indicava che era arrivato il tempo per raccogliere le fragole, finalmente mature nei boschi.

Per gli astrologi, la Luna Fragola indica invece che è il momento di realizzare i propri sogni, approfittando dell'energia generata dal solstizio d'estate. Ogni segno zodiacale può impegnarsi per rendere concrete le proprie aspirazioni: è questo il momento più propizio. Che sia un viaggio, un desiderio da esaudire, un'amicizia da rinsaldare, la Luna Fragola è favorevole. Anche se alcuni segni sono più avvantaggiati degli altri. Si tratta del Sagittario, dei Gemelli, della Vergine e dei Pesci, che trarranno i maggiori benefici dalle influenze positive della Luna Fragola. Per tutti, comunque, è il momento di darsi all'azione: perché la Luna Fragola è, per sua natura, passeggera...