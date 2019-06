L'ebbrezza del motoscafo e il divertimento del gonfiabile: ecco l'ultima trovata web!

Sta già facendo notizia il motoscafo gonfiabile a grandezza naturale che è possibile acquistare on line. Tecnicamente è un lettino da piscina, ma volete mettere il divertimento (e il fascino) di sentirsi su uno yacht, per quanto piccolo, che per giunta non inquina e non fa rumore?

Il Bay Breeze Boat Party Island insomma non sembra un gonfiabile come gli altri: dopo i fenicotteri e gli unicorni, potrebbe diventare davvero la tendenza dell'estate. In più, è tanto spazioso da poter ospitare fino a sei persone, ha una piattaforma gonfiabile posteriore, otto porta-bicchieri e un dispositivo di raffreddamento per mantenere sempre fresca la birra.

E' in vendita anche su Amazon e pesa circa sessanta chili, è lungo più di sei metri e largo oltre tre. Per gonfiarlo, sono necessari venti minuti. Il prezzo? E' sui 280 dollari.