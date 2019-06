La tv è accesa di notte? Si corre il rischio di ingrassare!

Se siete tra le persone che dormono con la tv accesa, d’ora in avanti ci penserete due volte prima di non spegnere il vostro apparecchio in camera da letto prima di dormire. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Jama Internal Medicine, una luce artificiale accesa di notte aumenta la probabilità di diventare obesi, soprattutto per le donne.

La ricerca è stata condotta su un campione di 44 mila donne in buona salute, dai 35 ai 74 anni. Quasi la metà di loro (17.000) dormivano con una luce notturna, come quella della sveglia, oltre 13 mila lasciavano sempre qualcosa all’esterno che potesse illuminare la camera, circa 5 mila riposavano con la televisione o un monitor acceso. Molte delle donne prese in esame erano in sovrappeso e nessuna di loro lavorava durante la notte. Dopo sei anni di ricerche, i risultati sono stati impietosi: le donne che dormivano con una luce accesa nella stanza avevano avuto il 22% di probabilità in più di essere in sovrappeso mentre il 33% rischiava l’obesità.

«Spegnere tutte le luci al momento di coricarsi diminuisce le possibilità delle donne di diventare obese» afferma Yong-Moon Park, un ricercatore del National Institutes of Health in Research Park Triangle, in North Carolina.

Foto di Ksenia Sergeeva da Pixabay