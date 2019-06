Ecco la parmigiana perfetta (con i consigli di Antonino Cannavacciuolo)

La parmigiana è un piatto della tradizione davvero gustoso. Se poi si seguono i consigli di uno chef stellato come Antonino Cannavacciuolo, il risultato non può che essere perfetto.

Antonino Cannavacciuolo ha rivelato la sua ricetta della parmigiana durante un'intervista al magazine Vanity Fair. Per Cannavacciuolo, «se non c’è il bordino bruciato, che fa uscire il sapore, non è una parmigiana di melanzane, ma un timballo». Il grande chef ricorda anche che la parmigiana sarà pure un piatto semplice, ma «semplice non vuol dire facile».

Ecco dunque come realizzare una prelibata parmigiana.

Gli ingredienti (dosi per 4 persone): 2 melanzane medie - 500 gr di passata fresca di pomodoro - 200 gr di mozzarella di bufala - 80 gr di parmigiano - basilico - mezza cipolla bianca piccola - 1 spicchio d’aglio - 30 gr di farina - 30 ml di olio extra vergine d’oliva - mezzo litro di olio di semi di arachide - sale e pepe

La preparazione: soffriggete per qualche minuto nell'olio extravergine d'oliva (con lo spicchio d'aglio) la cipolla tritata finemente, senza farla colorare; togliete l'aglio e aggiungete il pomodoro e i gambi del basilico, cuocendo a fuoco dolce per 20 minuti; verso fine cottura condite con sale e pepe. Affettate le melanzane sbucciate (lo spessore delle fette dev'essere di circa 4 millimetri), infarinatele e friggetele in olio di semi di arachide a 180°: le fette vanno poi scolate su carta assorbente e salate.

La cottura: riempite una teglia o 4 coppapasta (in questo caso ponetele su una placca rivestita con carta forno) con strati di fettine di melanzana, salsa al pomodoro, mozzarella (che avete già tagliato a tocchetti) basilico e parmigiano. Infornate a 200° finché la superficie non si è gratinata. Guarnite con le punte di basilico.

L'accorgimento speciale: le fettine di melanzana si friggono poche alla volta, per far sì che non assorbano troppo olio, e vanno subito asciugate con la carta assorbente.

(Foto Getty Images)