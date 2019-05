Avere molti amori appaga più della monogamia: lo dice la scienza. Ma...

Due (o più di due) è meglio che uno: lo dice la scienza, e i numeri in questo caso hanno a che fare con l'amore.

La notizia, destinata senz'altro a far discutere, è infatti questa: per la scienza avere più relazioni amorose (comportamento detto poliamore) è più appagante della monogamia. Crollano così tutti i sogni romantici e i finali da fiaba: perché, per gli studiosi della York University di Toronto, la possibilità di avere rapporti sessuali e sentimentali con più di una persona alla volta sarebbe molto più appagante del dedicarsi a un solo partner.

Secondo Rhonda Balzarini, che ha un post dottorato in psicologia all'Università di York, passata la fase entusiasmante della luna di miele, la passione diminuisce, mentre comfort e intimità aumentano. Nei rapporti all'insegna del poliamore, invece, la passione rimane ben viva (grazie ai diversi partner), senza perdere nulla in termini di intimità e comfort (grazie alla presenza del partner "principale"). Alla ricerca hanno partecipato 2.183 monogami e 1.168 persone coinvolte in relazioni poliamorose e il risultato ha decretato come chi abbia più partner sia più appagato dei monogami.

Ma la ricerca non va letta come un invito ad abbandonare la monogamia, tutt'altro. La dottoressa Balzarini rassicura infatti i romantici e gli innamorati fedeli: «Il risultato della ricerca non significa che tutti dovrebbero optare per il poliamore, ma suggerisce che potrebbe essere vantaggioso, in generale, diversificare i propri bisogni di realizzazione e affidarsi a persone differenti per soddisfare le diverse esigenze. Sebbene i monogami non abbiano intenzione di appagare i desideri sessuali fuori dalla coppia, possono comunque differenziare il soddisfacimento dei loro bisogni in altri modi: ad esempio, rivolgendosi ad amici e familiari per trovare sostegno o stimolazione intellettuale, o o per sperimentare nuove avventure». Beninteso, non sentimentali...

(Foto di Tú Anh da Pixabay)