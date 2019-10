Cioccolato, che passione! Ecco i luoghi migliori al mondo per gustarlo

Pasqua, come non parlare di cioccolato? E' uno dei cibi più antichi e deliziosi al mondo. Ma sapete che esistono luoghi incantevoli dove poter assaggiare tra i migliori cioccolati in circolazione? Non solo Svizzera o Belgio: esistono anche altre località imperdibili per gli amanti del cioccolato. Eccole.



Skellings Chocolates, Kerry – Irlanda

Nel 1996 nell’angolo sud-occidentale dell’Irlanda, a Derry, praticamente in mezzo al nulla, è stata fondata la Skellings Chocolates, una fabbrica di cioccolato che ha attirato, proprio per la sua inedita posizione, numerosi amanti del cioccolato che ne hanno approfittato per vedere un angolo di mondo altrimenti sconosciuto.



Omnom Chocolate, Reykjavík – Islanda

E che ne dite di una fabbrica di cioccolato in Islanda? Fondata nel 2013 da Kjartan Gíslason e Óskar Þórðarson, si trova a Reykjavík, nella capitale, in un laboratorio sorto dove prima c’era una stazione di rifornimento.



Videri Chocolate Factory, Raleigh – Stati Uniti

Situato in un ex stabilimento industriale di Raleigh, nella Carolina del Nord, la Videri Chocolate Factory è uno splendido esempio del cambiamento aziendale che si respira negli Stati Uniti, dove edifici prima fatiscenti sono stati ristrutturati per dare vita a nuove attività. Qui si può visitare il processo di produzione del cioccolato con tanto di formula “porta la tua birra da casa”.

Romeo Viganotti, Genova – Italia

La famiglia Viganotti realizza cioccolato artigianale dal 1866 nel suggestivo Vico dei Castagna, a Genova. Tutto viene fatto come all’epoca, con macchinari e stampi antichi e ricette segrete che vengono tramandate di generazione in generazione.



Casa Kakau, Plovdid – Bulgaria

In un’antica città costruita su sette colline sorge la Casa Kakau, cioccolateria bulgara fondata nel 2015 da due genitori che cercavano la maniera migliore di offrire ai propri figli allergici a numerosi ingredienti un buon cioccolato. E così i loro prodotti sono senza glutine, additivi, lecitina e conservanti e hanno già vinto numerosi premi.



Fijiana Cacao, Isole Fiji

Immersa nell’Oceano Pacifico, la Fijiana Cacao è stata fondata nel 2005 dalla famiglia giapponese Zukoshi che emigrò qui per fondare la propria azienda. Il cacao nelle Isole Fiji ha origini antiche, fin dai tempi del Commonwealth. Secondo alcune fonti la prima pianta di cacao fu piantata qui nel 1800.



Cocoa Mountain, Balnakeil – Scozia

Cioccolateria di alta qualità fondata nel 2006, la Cocoa Mountain si trova nelle Highlands, profondo nord della Scozia, e si tratta dell'azienda di uno dei produttori europei situata negli angoli più remoti del continente.



Amorina, Eckero – Finlandia

Nelle isole Aland, arcipelago finlandese tra Svezia e Finlandia, sorge la Amorina, fabbrica di cioccolato nata dalla storia d’amore tra Mercedes, venezuelana che lavorava nell’ambasciata finlandese di Caracas, e Peter, ceramista delle isole Aland. Le ricette di Amorina mescolano la crema di burro di Aland con cioccolato venezuelano, un mix che ha permesso loro di ricevere numerosi premi.

Cioccolato di Modica, Modica – Italia

Specialità siciliana, il cioccolato di Modica è uno dei prodotti che caratterizza la zona. Particolarmente aromatico e macinato a mano, questo cioccolato è al centro del ChocoModica, festival dedicato interamente al cioccolato.



Strada del cioccolato, Oaxaca – Messico

Furono gli Aztechi a far conoscere il cioccolato al resto del mondo. E ad Oaxaca, in Messico, esiste una “strada del cioccolato” dove molti artigiani locali preparano a casa il loro cioccolato da bere. Qui si trovano tantissimi negozi che vendono ogni tipo di alimento dedicato al cioccolato, meta imperdibile per i tanti turisti che arrivano fin qui sulle tracce degli Aztechi.

Geiranger Sjokolade, Geiranger - Norvegia

In una piccola casetta galleggiante dietro un fiordo vive Bengt Dahlberg, fondatore e proprietario della Geiranger Sjokolade. Tutto è fatto a mano e i suoi prodotti sono senza additivi e conservanti. Inoltre vengono utilizzati solo prodotti locali provenienti dalle vicine fattorie.



Ubud Raw Choccolate Factory, Bali – Indonesia

L’Indonesia è conosciuta per il suo cioccolato proveniente da semi di cacao tostato e burro di cacao pressato a freddo. Nella Ubud Raw Chocolate Factory di Bali si trovano qualità molto particolari, tra cui cioccolato all’uvetta, agli anacardi alla menta e alle bacche di goji. Tutto è fatto a mano.