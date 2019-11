14 oggetti che (forse) non dovremmo più acquistare

Tutto ciò che acquistiamo ci serve davvero? Secondo una ricerca di Business Insider ognuno di noi acquista oggetti e prodotti inutili e queste spese alla fine del mese incidono notevolmente sul nostro budget. Volete sapere quali sono i 14 oggetti che dovremmo smettere di comprare? Eccoli!

1. Sigarette

Già, non poteva essere altrimenti. Le sigarette sono dannose per la nostra salute e non servono praticamente a niente, se non a far finta di alleviare tensioni che in realtà rimangono tali. Chi fuma un pacchetto di sigarette al giorno in un anno spende circa 5mila euro. Senza contare che, chi fuma, spende molto di più per le spese mediche.



2. Biglietti della lotteria, gratta e vinci, slot machine, etc.

Tutti ammaliati dal sogno di diventare milionari, ma c’è chi se ne ammala e ci spende una fortuna, senza ovviamente ottenere nulla in cambio. La ludopatia è una vera e propria patologia che colpisce sempre più persone.



3. Snack al cinema

Avete mai fatto caso che una bustina di patatine, i pop corn o uno snack al cinema hanno un costo esorbitante? Ecco, magari è meglio non acquistarne più.



4. Farmaci originali

Meglio scegliere i farmaci generici, costano molto meno e hanno lo stesso identico principio attivo.



5. Acqua in bottiglia

A parte alcune eccezioni, acquistare acqua in bottiglia è costoso e soprattutto una vera spina nel fianco per l’ambiente, vista tutta la plastica che viene poi gettata. Meglio bere acqua filtrata o dal rubinetto, economica e ugualmente buona.



6. Buoni regalo

Sapete che, secondo una ricerca della Consumer Reports, un buono regalo su tre non viene utilizzato? Forse è meglio iniziare a regalare qualcos’altro.



7. Libri

Attenzione: non è un'incitazione a smettere di leggere, tutt'altro! Ma un suggerimento a leggere di più frequentando anche le biblioteche!



8. Barche

Le barche (e gli yacht in particolare) sono degli status symbol, è vero, ma sono anche un incredibile spreco di ricchezza. Tra acquisto della barca, carburante, rimessa e apparecchiature per la navigazione se ne va una fortuna. Meglio affittarle.

9. Biglietti di auguri

Si trovano ovunque, dal tabaccaio ai supermercati, e a volte costano una fortuna. Meglio farli da soli, si risparmia e si rende il pensiero più personale.



10. Diesel premium

Nei distributori di benzina ora si trovano diverse opzioni per fare rifornimento: tra queste si trova il diesel premium (più costoso rispetto a quello tradizionale) che promette migliori prestazioni. Il diesel normale va però più che bene.



11. Abbonamenti in palestra

Fateli solo se siete sicuri di andare sempre, altrimenti sono uno spreco di soldi!



12. Gadget

La pubblicità ci porta ad acquistare oggetti davvero inutili. Se anche voi correte ad acquistare i nuovi gadget che escono sul mercato (avete un fidget spinner?) e le nuove versioni di prodotti che possedete già, per poi riporli in soffitta appena qualche giorno dopo, forse è bene iniziare a fare autocritica.



13. Corriere espresso

Grazie agli acquisti online i corrieri espresso sono diventati i vostri migliori amici? Molto bene, cercate però di risparmiare e scegliete la spedizione standard: è più economica e non sarà la fine del mondo procrastinare la consegna di 2-3 giorni.



14. Giochi per lo smartphone

Ce ne sono molti gratuiti, è vero, ma poi, per passare ai livelli successivi, bisogna acquistare monete, bonus, etc., tutto a pagamento.