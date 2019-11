Evviva pane e pasta: sono necessari per la dieta perfetta!

L'alimentazione (sana, equilibrata, soddisfacente) è argomento costante di conversazione. Ma esiste la dieta perfetta? La risposta è no, ognuno di noi è unico nel suo genere e quindi non esistono diete universali che possono andare bene per tutti. È molto importante, in tal senso, consultare uno specialista come un dietologo o un nutrizionista, ed affidarsi a lui per perdere peso.

Vi sono però molte persone che seguono diete suggerite dagli amici o trovate sui forum del web: è idea diffusa ad esempio che per perdere rapidamente peso bisogna eliminare completamente i carboidrati. Si tratta di una notizia falsa, o comunque poco attendibile. Fare a meno di pane e pasta può infatti essere controproducente, in quanto i carboidrati sono importanti per un buon stato di salute. Ad affermarlo è la scienza: secondo una ricerca pubblicata su Annals of Internal Medicine, eliminare completamente pane e pasta dalla dieta aumenta il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari e di contrarre tumori. In particolare chi mangia pochi carboidrati e preferisce le proteine animali come la carne ha il 12% di possibilità in più di morire, il 14% in più di avere un infarto e il 28% in più di contrarre un tumore.

Si tratta di numeri molto importanti che sottolineano l’importanza dei carboidrati nella dieta. Un regime alimentare dietetico deve comprendere non solo proteine e vitamine, ma anche zuccheri o glucidi che offrono l’energia necessaria per affrontare la giornata.

Bisogna però distinguere tra carboidrati semplici e complessi: i primi sono lo zucchero, il fruttosio e il galattosio, che l’organismo riesce ad assimilare velocemente e sono "energia pronta", quelli complessi invece necessitano di più tempo per essere digeriti e trasformati in glucosio, quindi rallentano il nostro metabolismo. Ma sono proprio i carboidrati complessi la benzina del nostro corpo in quanto forniscono energia graduale: stiamo parlando in particolare dell’amido, che è contenuto nei cereali, nelle patate, nei legumi, in frutta e verdura.