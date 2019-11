Il caffé, il pisolino, lo sport... Quali sono le ore migliori per dedicarsi a queste attività?

Tutti a guardare l’orologio più volte al giorno: il tempo è una nostra preziosa risorsa e va utilizzato al meglio. Ma se parliamo di tempismo tutti concordano che c’è il momento giusto per fare ogni cosa (e per non fare alcune cose). Anche la scienza ha effettuato diversi studi sul tema, confermando che la nostra vita dipende dai ritmi circadiani, orologi interni che variano in base ai parametri biologici e fanno da termometro regolare della nostre attività giornaliere.

Uno studio pubblicato sul tabloid Daily Mail ha voluto vederci più chiaro ed ha elencato tutti i momenti della giornata in cui si compiono numerose azioni: alle 7.40 ad esempio è l’ora di pesarsi sulla bilancia, alle 8 è il momento di sorridere, alle 15.13 è ora delle faccende domestiche, alle 22.51 è l’ora della creatività. E l’ora del sesso? Le 5.48.



7.40 - ora della bilancia. Per sapere sempre il nostro peso con esattezza dovremmo metterci sulla bilancia ogni mattina a quest’ora, o comunque appena svegli. Per la precisione dopo essere stati in bagno e prima di aver fatto colazione.

8 - ora del sorriso

Ogni mattina, alle 8, è il momento in cui ci si sente più felici. Lo ha stabilito una ricerca della Cornell University analizzando i messaggi su Twitter.

9.17 - ora peggiore per il caffè. Non esistono solo le “ore migliori per fare qualcosa”, ma anche le peggiori. Alle 9.17, ad esempio, siamo già ricchi di cortisolo, ormone che ci rende vispi e attenti. In altre parole non abbiamo bisogno di caffeina, produrrebbe solo uno stato di assuefazione.

12.37 - ora della siesta. Dopo pranzo, come insegnano gli spagnoli, è obbligatoria la siesta. Dopo mezzogiorno produciamo melatonina e lo stimolo del sonno arriva prepotente.

15.13 - ora delle faccende domestiche. Nota dolorosa: è a quest’ora che si prendono scope, palette e stracci in mano per pulire la casa, in particolare perché la coordinazione mani-occhi è al suo picco giornaliero di endorfine. Ad affermarlo Michael Smolensky, autore e professore di cronobiologia.

17.44 - ora dello sport. Sapete che intorno a quest’ora sono stati battuti l’80% dei record olimpici? Le prestazioni fisiche sono migliori, c’è minor rischio di farsi male e i polmoni e i muscoli sono più reattivi.

22.51 - ora della creatività. Forse qualcuno lo aveva già scoperto: a tarda sera si è più creativi. A sottolinearlo uno studio condotto su 400 americani: è stato dimostrato che, più si lascia libera la mente, più si è creativi.

4.36 - ora della nascita. La maggior parte dei bambini nasce tra le 3 e le 5 di mattina. Muscoli e cervello sono più rilassati in quanto viene prodotta più melatonina, vero e proprio antidoto naturale contro i dolori del parto.

5.48 - ora del sesso. Gli uomini hanno il picco di testosterone di notte, le donne invece alle prime luci dell’alba. Secondo uno studio dunque l’incontro perfetto è proprio a quest’ora, quando il corpo inoltre è pieno di energia e la mente totalmente sgombra.

6.53 - ora dell’infarto. Uno studio di Harvard ha stabilito che l’ultima fase del sonno è la più probabile per essere colpito da un attacco di cuore. Si consumano più quantità di ossigeno e lo shock del risveglio aumenta l’adrenalina.