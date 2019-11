Sembra facile, ma... ecco come preparare una frittata a regola d'arte!

Piatto universale, nutriente e facile da preparare (ma non sempre) la frittata è la risoluzione dei problemi quando si ha poco tempo per cucinare. Ma prepararla può nascondere numerose insidie: riuscite sempre a girarla per bene? La cottura è sempre perfetta? Avrete capito ora perché con il termine frittata si indica anche un pasticcio...

Ebbene, per cucinare una frittata a regola d’arte è necessario seguire alcune regole importanti e non commettere banali errori. Vediamo insieme 5 regole da seguire quando si prepara la frittata.

1. Le uova vanno sbattute, non montate

La consistenza delle uova deve essere cremosa: sbattetele energicamente per circa 30-40 secondi con una forchetta. Se la desiderate più saporita aggiungete sale e parmigiano.



2. Scegliere la giusta padella

Il diametro della padella è molto importante in base alle uova che si utilizzano. Per 4 uova è indicata una padella da 16 cm di diametro, per una frittata da 8 uova meglio una padella da 24 cm.



3. L’olio va versato sulla padella già calda

Prima di versare l’olio sulla padella è importante che questa sia già calda, ma non bollente.



4. Per girarla al meglio utilizzate una spatolina e un coperchio grande



Girare la frittata è forse la parte più difficile della preparazione. Per facilitarvi la vita prendete una spatolina e staccate con cura dai bordi il composto. A questo punto servitevi di un coperchio (o di un piatto) grande e rigiratela con molta attenzione.

5. Se in padella vi viene difficile, utilizzate il forno

I puristi storceranno il naso ma la frittata può anche essere cotta al forno. Basta utilizzare una pirofila con carta forno, versare il composto e cuocere a 180° per circa 15 minuti.