Viaggio al centro della terra. In Islanda si può

Un viaggio al centro della terra. Non è un modo di dire, ma un'esperienza che oggi si può fare davvero.

In Islanda ci si può infatti calare nel cuore di un vulcano e sentirsi protagonisti per un giorno della storia di Jules Verne, in cambio di 340 euro.

Un'escursione di 45 minuti, in grado però di regalare emozioni imparagonabili. Non è certo da tutti entrare in un vero vulcano!

Si tratta del Thrihnukagigur, inattivo da 4 mila anni e fino al 15 ottobre aperto ai turisti.

Il vulcano dista 30 minuti d'auto da Reykjavik, la capitale dell'Islanda, e per accedervi non servono particolari abilità, se non una buona dose di coraggio.

Per calarsi nelle viscere della terra in sicurezza è stato installato un ascensore a cestello aperto con cui intraprendere i 120 metri che dividono la bocca della montagna dalla camera magmatica del vulcano dormiente.

Nonostante la profondità, si viene accolti da colori sgargianti e impensabili per una montagna. Le sfumature delle rocce vanno dal giallo al blu cobalto, passando per ogni gradazione di rosso, esaltati da un impianto luminoso che trasforma il cono del vulcano in un incredibile teatro geologico. Una meraviglia "esplosiva", proprio lì dove un tempo ribolliva la lava.