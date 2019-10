Sorrisi, secondo la scienza ne esistono tre tipi diversi

Il sorriso è un'espressione molto personale: ognuno ha il suo, con i propri pregi e difetti. Secondo una ricerca scientifica, però, pur nella loro unicità i sorrisi delle persone possono essere suddivisi in tre macro-categorie in base al significato sociale che essi possono assumere.

Uno studio condotto dagli psicologi e dai neuroscienziati della Cardiff University, della University of Glasgow e della University of Wisconsin-Madison potrebbe infatti condurre ad una sorta di "interpretazione" oggettiva dei sorrisi delle persone. I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista Psychological Science, permettono di distinguere tre tipi di sorrisi: quello di "gratificazione", quello di "affiliazione" e quello di "superiorità".

Magdalena Rychlowska, ricercatrice in psicologia sociale dell’Università di Cardiff e coautrice dello studio, ha spiegato come si è giunti a questa categorizzazione e quali sono le caratteristiche di ciascuna tipologia di sorriso: "Abbiamo considerato tutte le situazioni in cui produciamo un sorriso sincero e non volontario in presenza di altre persone, ossia un 'sorriso sociale', e abbiamo convenuto che è possibile raggruppare questi sorrisi in tre grandi categorie. La prima è il sorriso felice, "di gratificazione", quello che facciamo per far capire all’altra persona che apprezziamo ciò che ha detto o fatto. E’ una sorta di incentivo per ottenere la ripetizione del comportamento apprezzato. Il secondo tipo di sorriso è quello “di affiliazione”, che usiamo per far capire all’altra persona quanto le siamo vicini emotivamente. Il terzo tipo di sorriso è quello "di superiorità" ed indica una posizione di dominanza".

Sottoponendo un gran numero di espressioni facciali ad un gruppo di studenti, inoltre, i ricercatori hanno cercato di definire precisamente quello che è l'aspetto visivo dei tre tipi di sorrisi e i movimenti facciali ad essi collegati. Le risposte date dal gruppo di controllo ha permesso ai ricercatori di accertare che il sorriso di gratificazione è caratterizzato dal sollevamento simmetrico dei muscoli zigomatici, dall’accentuazione delle “zampe di gallina” ai lati degli occhi e dalla tensione del labbro superiore; quello affiliativo è altrettanto simmetrico, ma si distingue per le labbra assottigliate e premute una contro l’altra; diverso è invece il sorriso di superiorità, che prevede sopracciglia più arcuate, zigomi più sollevati e un lieve arricciamento del naso.

Photo credit: Pixabay