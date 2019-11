Saper cucinare? Aiuta a trovare un buon lavoro. Ecco perché!

Aggiungere di saper cucinare nel proprio curriculum può essere una buona mossa per trovare lavoro. La notizia è alquanto sorprendente, ma arriva da un sondaggio della compagnia Cake Angels, svolto insieme alla compagnia Recruitment Grapevine, che ha intervistato i responsabili delle risorse umane di aziende britanniche ed è giunta a queste interessanti conclusioni.

Pare infatti che segnalare di saper cucinare sia l'esperienza più apprezzata nei curricula di chi segnala hobby domestici tra gli interessi generali. Secondo la ricerca, chi ama cucinare è agli occhi del possibile datore di lavoro una persona che non teme di sperimentare e rischiare di fallire, che è paziente e accurato. Ed ecco alcuni accorgimenti: se cercate un lavoro che richiede attenzione per i dettagli, mettete in evidenza la vostra passione per il cake design e la decorazione dei dolci (a patto che vi dedichiate realmente a questa attività). Se vi presentate a un colloquio per un impiego che richiede doti di meticolosità e accuratezza, segnalate la vostra abilità nell'impiattare. Se invece siete in corsa per un impiego multitasking, ricordate quanto siate bravi a cucinare una cena completa per più persone senza perdere il controllo di forno, fornelli e differenti cotture. Pare proprio che il suggerimento funzioni a meraviglia!