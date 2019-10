La rivincita della pizza: è sana e fa dimagrire

Ecco una notizia che farà felici tutti gli amanti della pizza: esce finalmente (il 2 maggio) il libro dedicato alla dieta che più ha fatto discutere gli americani la scorsa stagione. Si intitola "The Pizza Dieta - How I Lost 100 Pounds Eating My Favorite Food and You Can Too" (ovvero "La dieta della pizza, come ho perso 50 kg mangiando il mio cibo preferito e puoi anche tu") ed è opera dello chef di origini napoletane Pasquale Cozzolino, co-proprietario a New York della pizzeria Ribalta.

Una pizza al giorno e dimagrisci col sorriso

La tesi di Cozzolino è semplice e molto gradita ai buongustai: la pizza (e i carboidrati in generale) non sono Satana. anzi, si può dimagrire col sorriso, consumando anche pizza e pasta. Cozzolino, che mangiando una pizza al giorno è passato in sette mesi da 170 a 124 chili, ha dichiarato all'Ansa: «Una Margherita al giorno e dimagrisci col sorriso... Il problema delle diete è che dopo un po' stancano e in poco tempo si riprendono i chili persi con sacrificio. Dopo diversi miei fallimenti, ma comunque con un problema da risolvere perché il mio peso eccessivo era diventato un pericolo per la mia salute, ho deciso che avrei ottenuto dei risultati mangiando ciò che non mi faceva pesare l'idea di fare una dieta. Mi serviva in pratica una 'Happy Diet', e cosa c'è di meglio di una pizza napoletana?». Non si parla ancora di un'edizione italiana del libro di Cozzolino. Ma c'è da scommettere, diventerebbe un best seller...