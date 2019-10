6 benefici di una doccia fredda al mattino

Iniziare la giornata con una doccia fredda porta davvero più benefici di quanto si possa immaginare.

Non sarà esattamente il risveglio che sogna la maggior parte della persone, eppure, secondo la psicologa sportiva Melinda Ricci, una doccia fredda al mattino aiuta non sono a livello fisico, ma anche a livello psicologico.

"Potrebbe sembrare una tortura", afferma la dottoressa, "invece quando scegli di farti una doccia fredda, psicologicamente stai prendendo il controllo della situazione e stai dicendo a te stesso che sei pronto a fronteggiare qualunque cosa ti riservi la giornata".

Contro ogni previsione, ben due terzi delle 3 mila persone che si sono sottoposte all'ultimo studio a riguardo hanno continuato con quest'abitudine anche a esperimento finito.

Ma quali sono i motivi che li hanno spinti a seguire questa routine? Ecco sei ottime ragioni per aderire definitivamente a questa inusuale sana abitudine.

1. Rinfresca il cervello.

Se è ormai appurato che uno dei drastici metodi migliori per svegliarsi sia una secchiata di acqua fredda, figuriamoci una doccia.

Secondo Melinda Nicci, "quando l'acqua fredda colpisce la pelle, la reazione naturale è respirare molto più profondamente. Questo aumenta l'entrata di ossigeno e velocizza la circolazione. Il sangue viaggia più velocemente verso gli arti e gli organi, e migliora le funzioni cerebrali".

2. Aiuta a restare in forma.

Secondo una ricerca dell'università di Maastricht, una regolare esposizione alle basse temperature aiuta a far perdere fino a 4 chili ogni anno.

Parte del grasso presente sul nostro corpo è infatti composto da cellule adipose brune le quali, se esposte al freddo, bruciano calorie per riscaldarsi.

3. Combatte le malattie.

Gli atleti sono i primi a sapere che non c'è niente di più rigenerante di un bagno di ghiaccio per ovviare a problemi muscolari.

"Sebbene una doccia fredda non abbia lo stesso effetto, è comunque efficace" spiega Colin Crosby, direttore di medicina ed esercizi sportivi all'ospedale BMI Hendon. "Il colpo iniziale blocca la circolazione perifeale e dirige il sangue verso gli organi chiave. Quando il freddo finisce, il sangue fluisce verso la periferia, ma più ricco di ossigeno. Così i tessuti si riparano più velocemente e il metabolismo accelera".

4. Dà brividi di felicità.

C'è una cosa che una doccia fredda ha in comune con una bella risata: per un brevissimo istante, ci fa mancare il fiato.

Secondo James Jackson, professore di psicologia alla Trinity University di Leeds, è per questo che una doccia fredda aiuta a rilassarsi. "Quando ridiamo di cuore e il respiro si mozza, il corpo è esposto a un livello di stress più basso, che attiva il rilascio delle endorfine che fungono da anti-dolorifico".

5. Rende la pelle più liscia.

Una doccia calda sembra quanto di più rilassante esista per la pelle. In realtà è vero il contrario: mentre l'acqua calda distrugge la naturale copertura oleosa della pelle (con il bagnoschiuma che non fa altro che peggiorare la situazione), "l'acqua fredda è molto più delicata sulla pelle e tende a seccarla di meno", afferma il dermatologo cosmetico Mervyn Patterson. Ancor più che gli effetti superficiali, comunque, sono importanti quelli a livello sanguigno: sotto un getto d'acqua fredda, infatti, la superficie dei vasi sanguigni si restringe, facendo chiudere i pori della pelle.

6. Rinforza e rende i capelli più lucenti.

È un vecchio trucco della nonna, ma lo afferma anche l'hairstylist delle celebrità Mark Woolley: lavare i capelli con acqua fredda li rende più forti e lucenti.

Lavare i capelli con acqua fredda fa in modo che il sangue fluisca rapidamente ai follicoli e chiuda le cuticole sul capello, cosicché la chioma risulti più lucente.

Non solo. Il flusso di sangue stimola anche la crescita più veloce dei capelli. Si tratta di una piccola abitudine che, una volta presa, non è neanche del tutto terrificante, basterà infatti un ultimo risciacquo freddo, senza dover sottostare alla tortura di una doccia completa.