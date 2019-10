Lunedì. Ecco i motivi della stanchezza che accompagna il primo giorno della settimana

La stanchezza del lunedì è un fenomeno universale.

Nonostante molte persone aspettino il week end per dormire qualche ora in più, ogni lunedì sembra che nulla sia cambiato.

E' stato dimostrato che le ragioni di questa stanchezza siano direttamente collegate con i ritmi biologici e l'alternanza sonno - veglia.

La soluzione consigliata, per quanto possa sembrale brutale, è semplice: svegliarsi ogni giorno alla stessa ora del lunedì.

Al contrario di quanto si pensi, infatti, il sonno non è cumulativo. Le ore di sonno che si perdono durante la settimana non si possono cioè "recuperare" dormendo di più nei weekend.

Ma c'è di più. Dormire per molto più tempo nei fine settimana, rispetto a quanto non si faccia in settimana contribuirebbe addirittura a peggiorare lo stato di stanchezza che si ripete ogni lunedì.

Questo perché, così facendo, l'organismo non riuscirà mai ad adattarsi a svegliarsi presto e i suoi ritmi saranno sempre sballati.

Non avendo abbastanza tempo per riabituarsi alla sveglia presto tra domenica e lunedì, è come se si fosse costantemente sotto l'effetto di un jet lag.