Ricetta-lampo per il pane fatto in casa

Si fa un gran parlare cucina biologica e ingredienti genuini: leggiamo le etichette, controlliamo la provenienza degli alimenti, ci informiamo... E se bastassero pochi minuti per fare il pane, proprio come lo desideriamo noi? Pequerecetas ci propone una semplicissima ricetta che vi promette di ottenere la vostra pagnotta in pochi minuti.

Ingredienti

310 g di farina per pane (tipo 0)

175 g di acqua a temperatura ambiente

20 g di olio extra vergine di oliva

15 g di lievito di birra

8 g di sale

Procedimento

1. In una ciotola capiente mettete la farina setacciata con il lievito. Formate poi un buco al centro.

2. Versate nel buco l'acqua e l'olio. Mescolate e aggiungete il sale.

3. Impastate per 10 minuti, fino a formare una sfera compatta.ù

4. Mettete la palla di pasta in un contenitore dotato di coperchio. Lasciate lievitare un'ora e mezza circa, finché la palla non raggiunge il doppio delle dimensioni.

5. A lievitazione ultimata, praticate alcuni tagli sulla superficie della pasta con la punta di un coltello. Versate un filo d'olio sulla superficie e aggiungete un pizzico di farina.

6. Infornate a 220°C per 30 o 35 minuti.