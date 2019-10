Tante donne speciali, passioni e argomenti da condividere, un incontro tra generazioni diverse: è questo il cuore pulsante del Cross Generational Festival, l'evento in calendario il 25 ottobre a Milano, nella prestigiosa cornice di Palazzo Serbelloni.

Ideato dal magazine Grazia, il Cross Generational Festival, dalle 10 alle 20, racconta il presente e progetta il futuro grazie ai numerosi talk che si susseguiranno, dedicati ad argomenti come l’ambiente, il futuro, i social, il cyber-bullismo, il benessere, la sorellanza e la meritocrazia.

Il Cross Generational Festival vuol essere un momento di confronto e di arricchimento all'insegna del dialogo tra età diverse, accomunate dalle medesime passioni e da valori in comune.

Stimolanti le domande a cui si cercherà di rispondere durante i talk: come valorizzare una bellezza non convenzionale? Come parlare la lingua dei nativi digitali? Quali sono i valori più profondi oggi?

Tra i personaggi che racconteranno le loro esperienze, insieme al direttore di Grazia, Silvia Grilli, ci sono Nina Zilli, Malika Ayane, Martina Colombari, Filippa Lagerbäck, Marica Pellegrinelli, Serena Rossi, Aurora Ramazzotti.

L'evento è a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti). Vi aspettiamo!

