Michael Kiwanuka live il 7 dicembre

E' una data da segnare, quella del 7 dicembre 2019. Perché arriva in Italia, per uno show davvero imperdibile, al Fabrique di Milano, il grande musicista britannico Michael Kiwanuka.

Michael Kiwanuka è uno dei maggiori talenti del soul internazionale. Nominato più volte ai Brit Award, agli MTV Europe Music Award, ai Mercury Prize e ai BBC Music Award, era stato scelto da Adele nel 2011 per aprire il suo tour in Gran Bretagna.

Da allora Kiwanuka si è fatto amare da un pubblico sempre più vasto ed esigente, grazie ad album come “Home Again”, del 2012, e “Love & Hate”, del 2016. Proprio una canzone tratta da questo album, "Cold Little Heart", è stata scelta come sigla per l'apprezzata serie televisiva "Big Little Lies", interpretata da Nicole Kidman e Meryl Streep.

L'ultimo singolo di Michael Kiwanuka è "Money", uscito il 18 giugno, che l'artista racconta così: «Al primo ascolto può essere intesa come una canzone sull’amore per i soldi, su quanto si desiderino per frequentare persone ed ambienti facoltosi. Tuttavia, se si ascolta più accuratamente il brano è incentrato su come l’essere troppo attaccati ai soldi possa essere dannoso».