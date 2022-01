Avete mai sentito parlare di “Artivismo”?

Avete mai sentito il termine artivismo? Non preoccupatevi, siete in buona compagnia perché in realtà non è molto noto e ce ne parlerà l’autore di questo saggio tra arte, politica e impegno.

Lui è Vincenzo Trione, professore ordinario di Arte e Media e di Storia dell’Arte contemporanea presso l’Università IULM di Milano, dove è anche Preside della facoltà di Arti e turismo, e ce ne parlerà nel suo saggio dal titolo "Artivismo, arte politica e impegno" pubblicato da Einaudi.

Nel saggio ci spiega che l’Artivismo è una nuova forma di arte politica che però riguarda le emergenze del nostro tempo e che si esprime con atti concreti, coraggiosi e visionari.

I protagonisti di questa nuova forma di arte sono artisti-intellettuali, mossi dall’urgenza della testimonianza storica o che definiremmo meglio di cronaca, di quello che sta succedendo. Chi parla dei drammi dei migranti, chi costruisce installazioni attente a questioni ambientali ed ecologiche e chi come gli Street Artist propongono colorate forme di arredo urbano dell'attualità.

Un’arte che esprime quindi un impegno civile a trecentosessanta gradi.

