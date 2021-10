Per il Segnalibro, domenica si parla di giornalismo

Oggi si parla tanto di fake news, meno di fact-checking. Siamo soliti sentire annunciare breaking news, molto meno soft news.

Il giornalismo è un mondo con le sue regole e la sua terminologia che chi ama questo mestiere deve conoscere.

A noi lo racconterà una giornalista che ha fatto tanto reportage. Stiamo parlando di Gabriela Jacomella che con il suo libro "Missione reporter" ha stilato una guida definitiva per informarsi e raccontare il mondo. Ci sono storie che bisogna saper raccontare e che ci riguardano. Che ci si interessi di giornalismo ambientale o scientifico, Gabriela Jacomella ci svelerà tutti i segreti del mestiere di reporter e gli stratagemmi per combattere quella che è stata definita “l'infodemia”, cioè il bombardamento di informazioni che a volte non ci permette di discernere tra una notizia vera e una fake.

E’ una guida che si rivolge ai ragazzi, scritta in modo semplice, ma efficace. Perché mai come oggi l’informazione sui social ci cambia la vita, lo stato d’animo, ci spaventa o ci fa esultare.

Meglio avere quindi degli strumenti per comprendere la realtà complicata che viviamo.

