La casa più piccola del mondo è in vendita. A prezzi grandi...

E' ideale per un single o per una giovane coppia, l'appartamento più sottile messo in vendita a Londra. Ne è convinto David Myers, il direttore dell'agenzia immobiliare che ha il compito di convincere l'acquirente a spendere 950 mila sterline per una casa sviluppata su cinque piani, ma che, nel punto più angusto raggiunge i 170 centimetri. E' persino più largo il giardino, di 2 metri e mezzo.

L'edificio, di fine Ottocento-primi Novecento, sorge però nel quartiere di Shepherd's Bush, del distretto di Hammersmith e Fulham, a soli 15 minuti dal centro.

L'appartamento, stretto fra uno studio dentistico e un negozio di parrucchiere, originariamente ospitava un negozio di cappelli, con la vendita al pubblico al piano terra, ora cucina, e il magazzino ai piani superiori. L'abitazione in cima ai cinque piani.

Al primo piano, ora, si trovano una camera da letto e un ufficio, che si affacciano su un terrazzo. Al secondo il bagno, con doccia separata. Al terzo la stanza principale, alla quale si accede da un'apertura nel pavimento per guadagnare spazio.

"Certo, il prezzo non è proprio popolare", ammette Myers, "ma, è allineato a quelli di mercato della capitale britannica", spiega. Potrebbe, inoltre, essere un buon investimento.

In 15 anni, il costo è quasi raddoppiato. Nel 2006, infatti, l'appartamento fu venduto a 488.550 sterline.

