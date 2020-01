Sorpresa: il vino più costoso del mondo non è italiano né francese. E si beve... col cucchiaino!

Il prezzo è da capogiro: 40.000 dollari a bottiglia. Il numero è limitato: appena 20 esemplari. E' il Royal Tokaji limited edition Essencia 2008: il vino più costoso del mondo.

Sarà delizioso da bere fino al 2300 ed è un vero miracolo della natura. E, a sorpresa, non è né italiano né francese, ma ungherese. Si produce infatti nella regione vinicola del Tokaj, grazie a una muffa rarissima e nobile (la botrytis cinerea) che rende speciale le uve aszú utilizzate per dar vita a questa bevanda tanto preziosa da essere servita in cucchiai e non in bicchieri.

Per produrre questo vino, si impiegano numerosi anni, con pazienza e dedizione: un chilo d'uva genera appena un cucchiaino da tè di vino. Il sapore è dolce e intenso, con sentori di miele, albicocca e tè. L'annata 2008 è stata particolarmente deliziosa, ecco perché le sue bottiglie (create per l'occasione) sono così preziose.

Il Royal Tokaji Essencia era apprezzato persino dal Re Sole e viene citato perfino in Dracula di Bram Stoker: è il conte Dracula in persona infatti a servirne un sorso al giovane Jonathan Harker, altro protagonista del romanzo. (Foto Getty Images)