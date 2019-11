Amore, intrighi e splendidi costumi: si gira Belgravia

Ecco davvero una bella notizia per chi ha amato "Downton Abbey" (e in generale le serie tv ambientate nel passato). Il creatore della celebre saga della famiglia Crawley è adesso impegnato nelle riprese di una nuova vicenda, "Belgravia".

Belgravia è un quartiere assai aristocratico di Londra, ma anche il titolo di un romanzo di Fellowes adesso destinato a diventare una serie televisiva. La storia ha inizio alla vigilia della battaglia di Waterloo, durante un ballo dato dalla Duchessa di Richmond a Bruxelles. L'azione si sposta poi 25 anni dopo e ruota intorno un terribile segreto.

Le riprese hanno avuto inizio ad Edimburgo, e ancora non si sa quando "Belgravia" sarà ultimata.

L'alacre Julian Fellowes ha ancora altri progetti in lavorazione: uno è dedicato alla dinastia dei celebri miliardari Rothschild; un altro, "The Gilded Age", alla New York del 1880; infine, si parla di una serie dedicata ai capolavori d'arte della Regina Elisabetta.

