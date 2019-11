Happy Days: la foto di Fonzie (e degli altri protagonisti) 45 anni dopo!

E' stata una delle serie tv più amate: "Happy Days", andata in onda tra gli Anni Settanta e Ottanta e dedicata alla avventure di una compagnia di amici della provincia americana

Ambientate a Milwaukee, tra i ragazzi di una scuola superiore negli Anni Cinquanta, le vicende di "Happy Days" ruotavano intorno al saggio Richie Cunningham (Ron Howard, poi diventato regista di successo), alla sua famiglia e ai suoi amici, tra cui l'indimenticabile Fonzie (Henri Winkler).



Dpo la fine della serie, molti avvenimenti si sono succeduti. Erin Moran, ovvero Joanie Cunningham, detta "Sottiletta", è scomparsa tragicamente: non c'è più neanche Tom Bosley, che interpretava il papà di Richie.

Ma il cast rimasto si è adesso riunito, dopo 45 anni, in occasione della serata di raccolta fondi per mantenere aperto il teatro fondato da Gary Marshall (regista della serie, oltre che di film come "Pretty Woman") a Los Angeles e a lui intitolato, dopo la sua scomparsa nel 2016.

Nella foto ci sono tutti: Ron Howard, Henry Winkler, Don Most, Anson Williams e Marion Ross (Richie Cunningham, Fonzie, Ralph, Potsie e Marion Cunningham). E la nostalgia si fa commozione. (Foto Getty Images)