Clint Eastwood: neanche l'incendio di Hollywood lo ferma!

Paura a Hollywood per un incendio che ha colpito la zona vicina agli studi della Warner Bros.

Per l'emergenza si sono mobilitati gli elicotteri e i Vigili del Fuoco. Ma il rischio non ha certo intimorito uno dei personaggi più inossidabili del cinema, l'attore e regista Clint Eastwood.

Eastwood, che stava lavorando in una sala di mixaggio per ultimare il suo nuovo film, si è infatti rifiutato di uscire prima di aver concluso quanto si era ripromesso di finire. A dare la notizia (con tanto di video dell'incendio in corso) il figlio di Eastwood, Scott, che ha postato anche le parole pronunciate dall'ardito padre in questa situazione: «Le immagini sono di qualche ora fa. La sicurezza ci ha ordinato di evacuare gli studio. Ma mio padre, 89 anni, ha detto "E' tutto ok. Ho del lavoro da finire" e siamo tornati negli studi di mixaggio per guardare il suo nuovo film "Richard Jewell". Insomma è come si ci avesse detto di tornare a lavorare e chiudere il becco... E' una storia vera!»