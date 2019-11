Lady GaGa torna al cinema: la vuole Ridley Scott!

Si parla di un nuovo ruolo al cinema per Lady GaGa. Dopo l'exploit di "A Star Is Born", che ha decretato il suo trionfo anche come attrice cinematografica, la cantante sarebbe adesso stata scelta dal grande regista Ridley Scott ("Il Gladiatore") per interpretare il suo nuovo film, dedicato a una storia vera e torbida: l'omicidio Gucci.

Secondo il magazine specializzato Variety, Scott avrebbe acquistato i diritti di "The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed", libro che racconta l'omicidio dell'erede della celebre dinastia fashion. Il regista ha anche chiesto a GaGa di interpretare Patrizia Reggiani, moglie di Gucci e mandante dell'omicidio del marito.

Questa la vicenda: nel 1973 Patrizia Reggiani sposa Maurizio Gucci. Dodici anni dopo Gucci abbandona la moglie e le figlie per un'altra donna. Esce di casa, fingendo un viaggio di lavoro, e non fa mai più ritorno. La moglie medita vendetta: il 27 marzo 1995 Gucci è ucciso da quattro colpi di pistola nell'atrio del palazzo in cui vive. Nel 1997, Patrizia Reggiani è accusata di essere la mandante dell'omicidio ed è condannata a 26 anni di carcere. Nelle indagini è coinvolta anche la cartomante della Reggiani, che è a sua volta condannata. Nel 2017 la Reggiani sconta la sua pena e torna in libertà.

Per Lady GaGa, si tratterebbe di un ruolo ben diverso da quello di Ally, la protagonista di "A Star Is Born".

