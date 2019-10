George Michael: il film Last Christmas aveva avuto la sua approvazione

George Michael aveva dato la sua totale approvazione al film "Last Christmas", ispirato alla celebre canzone degli Wham!.

A rivelarlo, durante il Tonight Show with Jimmy Fallon, è stata Emma Thompson, che ha scritto la sceneggiatura della pellicola e che figura tra gli interpreti (la protagonista è Emilia Clarke, resa celebre dal "Trono di spade", il regista è Paul Feig).

«George Michael mi ha dato la sua benedizione per scrivere il film "Last Christmas"», ha rivelato la Thompson (premio Oscar come miglior attrice per "Casa Howard" e miglior sceneggiatrice per "Ragione e sentimento"). «Vorrei fosse qui, perché so che avrebbe amato questo film».

La Thompson ha continuato: «Questo splendido produttore, David Livingstone, mi disse: "Vuoi scrivere una sceneggiatura per una commedia romantica? Abbiamo bisogno di un film natalizio basato su "Last Christmas". Ho risposto "Non molto, perché non è la mia canzone natalizia preferita». La Thompson però poi cambiò idea. Trovando che nel film ci fosse: «un modo interessante di raccontare una storia sul cuore umano».

Fu così che la Thompson scrisse la sceneggiatura e la fece avere a George Michael, che poi incontrò personalmente per discutere del progetto.

«Era la persona più amabile che si potesse immaginare», ha ricordato commossa la Thompson «era interessato ai temi trattati dal film, al problema dei senza tetto, e aveva una spiccata coscienza sociale. Mi ha comunicato un grande entusiasmo e abbiamo iniziato a scrivere. Poi c'è stata la sua tragica scomparsa, nel Natale del 2016. Lo abbiamo perso, e mi manca davvero molto. Vorrei che George Michael fosse ancora qui. So che avrebbe amato questo film, perché è un film che sembra darti il conforto di un abbraccio, e tutta la sua musica (ci sono 15 canzoni nella pellicola, di cui una inedita, alla fine) è così bella. "Heal The Pain", che è la mia preferita, sembra scritta appositamente per il film».

In Italia il film uscirà il 19 dicembre.