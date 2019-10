La rivelazione di Jennifer Aniston: Friends potrebbe tornare!

Negli ultimi tempi l'interesse per "Friends" è tornato alto, complice il fatto che lo scorso mese sono stati festeggiati i 25 anni dalla prima messa in onda della serie tv.

Ma è stato determinante soprattutto l'arrivo su Instagram di Jennifer Aniston e la sua scelta di pubblicare, come primo post, una selfie in compagnia del cast del 2004, ultimo anno in cui il telefilm è andato in onda dopo 10 stagioni.

Ed è stata proprio l'attrice, recentemente ospite all’Ellen DeGeneres Show, ad accendere le speranze dei fan, rispondendo ad alcune domande sul futuro della fortunatissima serie, in cui ha recitato accanto a Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry.

In un momento in cui stanno spopolando reboot, reunion e revival (si veda il caso di “Beverly Hills 90210”, “Will & Grace” e “Una mamma per amica”, solo per citare qualche esempio), la domanda non poteva mancare: ci sarà un reboot anche per "Friends"?

La Aniston non ha negato che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola ma, per non illudere i fan, ha precisato che al momento si tratta soltanto di ipotesi. Probabilmente si tratta di un film, ma di sicuro non di un reboot.

(Credits photo: GettyImages)