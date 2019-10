Una mamma per amica : a Natale tutti sul set!

Ricordate la serie televisiva "Una mamma per amica"? Raccontava le avventure di una mamma single, la vivace Lorelai (Lauren Graham), della figlia, la studiosa Rory (Alexis Bledel), e di tutti i loro familiari e amici.

"Una mamma per amica" è stata tra le serie tv più amate degli Anni Duemila e adesso arriva anche una bella notizia per tutti i fan. Dal 21 dicembre al 5 gennaio sarà infatti possibile visitare la cittadina di Stars Hollow, dov'erano ambientate le avventure delle "ragazze Gilmore". Intendiamoci, la cittadina è immaginaria: ad aprirsi saranno i Warner Brothers Studios di Burbank, California, per tre diversi tour dedicati alle avventure di Lorelai & co.

I visitatori potranno così girare sul set dove è stata costruita Stars Hollow, scattarsi un selfie nella piazzetta, visitare la tavola calda di Luke e cenare a casa di Lorelai e Rory con i loro piatti preferiti (pizza, hot dog, biscotti e hamburger) o optare per una scelta vegetariana e gluten free. Tra tanti souvenir e gadget da acquistare.

(Foto Getty Images)